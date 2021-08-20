На Украине Крымский мост воспринимают как «неразрешимую проблему»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима.
Проблема Керченского (Крымского) моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова, — заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
По его мнению, для Черного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии.
Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас, в Азовском, — считает Кулеба.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике.
В связи с этим Кулеба сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Не учения — прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия, — пояснил глава МИД Украины.
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