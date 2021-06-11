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На Украине нашли выход из скандальной ситуации с формой футбольной сборной. «Героев» оставят
На фото со страницы в Facebook А.Павелко: УАФ в полном сборе

На Украине нашли выход из скандальной ситуации с формой футбольной сборной. «Героев» оставят

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 11.06.2021

И грустно, и смешно, и бредово… Но мы уже ничему не удивляемся, когда речь заходит о политической жизни Украины. В УЕФА запретили явно националистический слоган «Героем слава», но оставили лазейку, дескать, «Слава Украине», это нормальный клич. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) решил объединить официально этот сомнительный лозунг и предоставил официальный футбольный статус националистическим лозунгам «Слава Украине!» и «Героям слава!». Как вы поняли, это теперь неразрывное и спортивное понятие…  О принятии решения УАФ сообщил в пятницу президент ассоциации Андрей Павелко в Facebook.

Только что исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины, — написал он.

По его словам, официальный футбольный статус получили лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Кроме того, исполком принял решение, что в матчах национальных сборных УАФ сможет использовать большой герб Украины с картой, включающей Крым.

Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб — карта Украины с тризубом в центре, — утверждает Павелко.

Решения исполкома он назвал историческими.

Еще раз – экскурс в историю. Возглас «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» весной 1941 года был принят в качестве приветствия у членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. То есть, со словами, которыми на Украине людей убивали, футбольная сборная «незалежной» планирует и голы забивать на Евро.

Реакция УЕФА на такой «спортивно-политический финт» из Киева пока неизвестна. Но, судя по всему, решение УАФ было согласованным.

На Украине нашли выход из скандальной ситуации с формой футбольной сборной. «Героев» оставят

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