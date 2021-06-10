УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг про «героев»

Героев — убрать, Украину — славить.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг. Точнее, его половину (одно предложение из двух). Об этом сообщает пресс-службе УЕФА.
УЕФА внимательно рассмотрел недавно добавленный на внутреннюю сторону воротника лозунг «Героям слава!», который был нанесен на новый образец футболки и который был утвержден в декабре 2020 года, — говорится в сообщении УЕФА. — Однако в то время значение, созданное комбинацией лозунгов, не рассматривалось. После дальнейшего анализа сочетание двух лозунгов показалось нам явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования формы в матчах под эгидой УЕФА.
В то же время УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.
УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки «Слава Украине!«, утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как «неполитическая фраза общенационального значения». Вывод: следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды. Решение, мягко говоря, половинчатое.
Реакция.
Решение УЕФА прокомментировали в Москве и Крыму:
Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики, — заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Меня, откровенно говоря, не устраивает это решение. Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать все, логика непонятна, — такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Движение УЕФА в сторону отсутствия политизации на соревнованиях — это, конечно, хорошо. Однако еще остается вопрос Крыма, который также является частью политической провокации на форме украинских футболистов. Достаточно странно, что УЕФА озаботился вопросом излишней политизации только после определенных сигналов с нашей стороны и большого количества недовольных людей. Думаю, что необходимо продолжать консультации с УЕФА, чтобы полностью убрать политизацию в конкретном спортивном соревновании со стороны украинской стороны, — высказался член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину, — комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Это очень хорошее решение УЕФА, мы его полностью поддерживаем. Будем отстаивать свои интересы всеми законными методами, которые у нас есть, – заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Накануне в эфире телеканала «
Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия, — сказал Путин.
Он напомнил, что «демократия — это власть народа«. Народ Крыма — пришел и выразил свое мнение на референдуме 2014 года.
Украинские власти это не признают, но это их позиция, она нам хорошо известна, — еще раз подчеркнул российский лидер.
Напомним, Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.
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