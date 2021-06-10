УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг про «героев»

Героев — убрать, Украину — славить.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг. Точнее, его половину (одно предложение из двух). Об этом сообщает пресс-службе УЕФА.

УЕФА внимательно рассмотрел недавно добавленный на внутреннюю сторону воротника лозунг «Героям слава!», который был нанесен на новый образец футболки и который был утвержден в декабре 2020 года, — говорится в сообщении УЕФА. — Однако в то время значение, созданное комбинацией лозунгов, не рассматривалось. После дальнейшего анализа сочетание двух лозунгов показалось нам явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования формы в матчах под эгидой УЕФА.

ТАСС отмечает: ранее (во вторник) Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором обратил внимание на политический лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!«, написанный (изображенный) на форме сборной Украины.

В то же время УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки «Слава Украине!«, утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как «неполитическая фраза общенационального значения». Вывод: следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды. Решение, мягко говоря, половинчатое.

Реакция.

Решение УЕФА прокомментировали в Москве и Крыму:

Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики, — заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Меня, откровенно говоря, не устраивает это решение. Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать все, логика непонятна, — такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Движение УЕФА в сторону отсутствия политизации на соревнованиях — это, конечно, хорошо. Однако еще остается вопрос Крыма, который также является частью политической провокации на форме украинских футболистов. Достаточно странно, что УЕФА озаботился вопросом излишней политизации только после определенных сигналов с нашей стороны и большого количества недовольных людей. Думаю, что необходимо продолжать консультации с УЕФА, чтобы полностью убрать политизацию в конкретном спортивном соревновании со стороны украинской стороны, — высказался член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Спорт — не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину, — комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Это очень хорошее решение УЕФА, мы его полностью поддерживаем. Будем отстаивать свои интересы всеми законными методами, которые у нас есть, – заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Накануне в эфире телеканала « Россия-24 » Президент России Владимир Путин также прокомментировал «Крым в составе Украины» на форме футбольной сборной «незалежной». По его словам, позиция Украины, пренебрегающей волеизъявлением крымчан, хорошо известна. Поэтому в изображении полуострова на новой форме сборной этой страны по футболу нет ничего нового.

Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия, — сказал Путин.

Он напомнил, что «демократия — это власть народа«. Народ Крыма — пришел и выразил свое мнение на референдуме 2014 года.

Украинские власти это не признают, но это их позиция, она нам хорошо известна, — еще раз подчеркнул российский лидер.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.