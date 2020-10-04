На Украине не прекращаются фантазии на тему: «Крым обязательно вернется»  

В украинской «околополитике» все более отчетливо проявился «маркер» Крыма. Хочешь продемонстрировать свою лояльность? Прослыть несгибаемым патриотом «нэньки»? Просто набрать политические очки и быть цитируемым? Повторяй мантру «Крым обязательно вернется».

На этой неделе фантазиями на тему Крыма отметился певец, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

Если мерить величиной человеческой жизни, можно лбом об стены биться в ожидании. Но для истории, сколько бы там ни было – 10, 20, 50 или даже 100 лет – это ничто. Крым обязательно вернется. Когда? Зависит от того, насколько плодотворно мы все будем работать на этот результат, — сказал Хлывнюк.

Что имел в виду? Что нельзя сидеть и ждать? Что ждать придется сто лет? А если и работать «плодотворно», то, что именно делать? Ну вы поняли: главное произнести, дескать, «Крым вернется», и уже «молодец».

«Молодцу» ответил крымский депутат.

Есть только один вариант – Крым будет с Украиной, только когда Украина войдет в состав России… Вот в таком варианте воссоединение Крыма с Украиной возможно, — прокомментировал РИА Новости Крым депутат Госсовета РК от ЛДПР Николай Волков. — Если подумать, к кому «присоединять» Крым? Украину уже тяжело назвать страной. Слово «страна» – это уже большой комплимент для этого объединения с непонятным правительством. Земли уже у них нет – реформу они соответствующую провели… Они себя уже не контролируют, поэтому могут заявлять что угодно. Это папуасы, танцующие с бубном. Такие высказывания делают, потому что либо у них психикой что-то не так, или они получают за это деньги.

В том-то и дело, что не платят за сами высказывания, но рефрен «Крым вернется» может обернуться иными дивидендами. В том числе, в украинской политике. Нынешние социальные лифты в «незалежной» непредсказуемы. Это сегодня он певец, а завтра…