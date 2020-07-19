На Украине новая «объединяющая идея»: ни капли воды в Крым

На Украине политики правого, националистского толка уже много лет кряду формируют «национальную идею»: то укрепляют ее «мовой соловьиной», то создают собственную историю, отличную от реальных событий, то восхваляют свой пантеон «героев». Идеи свободы, безвиза и майдана крепко подсели, потускнели за последние годы, поэтому очередной «скрепляющей субстанцией» стало насаждение ненависти ко всему русскому, мечтания на тему, «вернем Крым». Последние два тезиса объединены в неоригинальное: ни капли днепровской воды в Крым.

Как пропагандируют такой лозунг? С помощью митингов, разумеется, любимого развлечения (а то и заработка) «соседей». Вот и на дамбе Северо-Крымского канала (в Каланчакском районе Херсонской области) пошла акция «Ни капли воды в оккупированный Крым». Около ста человек постояли с флагами «незалежной», послушали речи, как бы намекнули Киеву, чтоб даже не смотрел в сторону России, спели гимн.

Еще раньше депутаты Херсонского городского совета обратились к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной раде с аналогичным требованием не допустить возобновления подачи воды в Крым и «прекратить любые инсинуации» по этому вопросу. Депутаты были преисполнены важностью миссии и демонстрацией собственной значимости. Дескать, они вершат политику страны. На самом деле, что «народные избранники», что сотня «вониждетей» с флагами – исполнители для «картинки», наполнения информационного поля: «народ Украины поддерживает водную блокаду Крыма». Но если завтра «кукловоды» всей политики «незалежной» дадут обратную команду, «все как один» поддержат изменившийся курс. Например, под лозунгом, «в Крыму наши люди, так дадим им воду». Но пока «объединяющая идея» — на отрицание.

Сеня Фрименс.