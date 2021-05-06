На Украине обеспокоены активностью России в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность тем, что Россия может совершить «ползучую аннексию» в Азовском море.

После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути, — сказал Кулеба в интервью CNN .

По словам Кулебы, Азовское море — «низко висящий плод» для Москвы, Россия усиливает там военное присутствие и перекрывает торговые пути. Переброску российских войск к ее юго-западным границам он счел «отработкой военных действий»

Даже если это всего лишь учения, они отрабатывают окружение Украины и наступательные операции против нее, — заявил Кулеба.

Напомним, в середине апреля ВМС Украины обвинили Россию в нарушении норм международного морского права. Представители украинских ВМС утверждали, что ФСБ пыталась помешать боевому дежурству украинских катеров в Азовском море. Вместе с тем Украина резко выступает против ограничения Россией судоходства в Черном море — оно введено до октября.

Что ответили украинскому министру?

Никто не мешает украинским кораблям заходить в Азов, поэтому заявления главы МИД Украины Дмитрии Кулебы о «ползучей аннексии Азовского моря» – выдумка. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Господин Кулеба решил напомнить мировому сообществу, что Украина все еще существует и очень сильно нуждается в финансах. А их просто так уже никто не дает, поэтому единственное, под что можно клянчить – противостояние с Россией. Поэтому они придумывают «ползучую аннексию». Я не помню, что бы украинским кораблям, если они еще остались, кто-то мешал пользоваться Азовским морем, — сказал Милонов.

Он отметил, что Украине Азовское море вскоре не понадобится из-за отсутствия «нормального флота», а силы НАТО там никто разместить не даст.