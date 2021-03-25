На Украине окончательно утверждена стратегия «деоккупации и реинтеграции» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя». Об этом в среду сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте .

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что документ «определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма«. Кроме того, стратегия определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.

В администрации президента Украины сообщили, что стратегия также включает инициативу о международном диалоге «по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлении на этой территории конституционного строя Украины«, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности т.н. «Крымской платформы». Решением СНБО, которое ввел в действие Зеленский, дается поручение правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить план реализации стратегии.

Текст стратегии также в среду обнародован на сайте президента. В ее преамбуле утверждается, кроме прочего, что к «оккупации» Крыма и части Донбасса привела «вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины«. Россия обвиняется в том, что, «как одна из сторон Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 1994 года, грубо пренебрегла своими международными обязательствами по этому международному договору, нарушила один из основных принципов международного права о нерушимости границ, подвергла ревизии архитектуру европейской системы безопасности«. Отметим, что и без того, России в документе вменяются разного рода нарушения.

В тексте документа отмечено, что Украина не признает и не будет признавать результаты выборов и референдумов, а также сделки, которые происходят на территориях, считаемых ей оккупированными, а также получение их жителями гражданства России. Кроме того, указывается на поддержку санкционной политики против РФ, а также на подготовку исков о компенсации за понесенные убытки. В документе сказано, что Украина занимается созданием условий для организации водоснабжения Крыма после его «освобождения», а также проводит спецподготовку своих вооруженных сил и других воинских формирований «с учетом особенностей процессов деоккупации и реинтеграции».

В стратегии запланировано проведение Украиной выборов в Крыму «после освобождения», а также отмечено, что «процедура возвращения временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины будет происходить в соответствии с конституцией и законами Украины«.

По материалам ТАСС .