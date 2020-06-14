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На Украине опасаются, что подавать воду в Крым придется по решению суда
Фото: Medianova

На Украине опасаются, что подавать воду в Крым придется по решению суда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 14.06.2020

Действующая на Украине власть может возобновить подачу воды в Крым… по решению районного суда. Такое мнение в эфире украинского канала Еспресо.TV высказал бывший «постпред президента Украины в АР Крым» Борис Бабин. По его словам, на Украине не существует законодательного запрета на подачу воды в Крым, поэтому для переброски воды по Северо-Крымскому каналу достаточно и решения районного суда.

Абсолютно любой „стрелочник“ может потом уволиться из суда или уйти на пенсию, а решение останется. Это же можно устроить? Такой судья что-то там одобрит, какое-то решение, и уйдет на пенсию. А власти после скажут: Это решение суда, а мы просто должны его выполнить, — подчеркнул Бабин.

Он отметил, что для «отмазки» хватит решения любого местного суда. Бабин уверен: «все в сговоре, чтобы подать воду в Крым». На этой неделе Верховная рада отказалась утвердить «незаконность» подачи днепровской воды на полуостров. Для «патриотов нэньки» — «звоночек». Тот же Бабин предположил, что теперь власти могут запустить медиа-кампанию, чтобы получить одобрение украинцев на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Или вынести вопрос на всенародное голосование.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины из-за прекращения подачи воды в Крым.

На Украине опасаются, что подавать воду в Крым придется по решению суда

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