На Украине пообещали «ударить по Крымскому мосту при первой возможности»

Проанонсирован теракт?

Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому Российская Федерация перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии. В беседе с журналистами секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил, что такая вероятность активно прорабатывается ВСУ.

Если бы у нас была способность мы бы это уже сделали. Как только будет возможность это сделать — обязательно сделаем, — заявил Данилов.

В то же время, секретарь СНБО не смог уточнить, если ли у Украины вооружения, которые позволят стране атаковать мост, и появятся ли они в перспективе.

Такое «громкое заявление» не осталось незамеченным. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Данилова «воинствующим ветеринаром» (по основной профессии украинского политика).

Бывший ветеринар, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если бы у ВСУ была возможность уничтожить Крымский мост, они бы это сделали, и, если такая возможность у них появится, они это сделают. Данилов в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов. Но, как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Тем не менее это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца, — отметил Аксёнов.

По его словам, только так можно гарантированно ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от «шайки преступников и наркоманов».

Трудно сказать, что именно употребляет воинственный ветеринар и понимает ли он, что Вооруженные Силы России сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. И при любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется. Скорее всего, секретарь все понимает. И инстинкт самосохранения у него все-таки работает. И наши военные, и спецслужбы тоже понимают, с кем имеют дело. Поэтому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне, — подчеркнул Аксёнов.

Может ли Украина теоретически «ударить по Крымскому мосту»? При определенном стечении факторов и обстоятельств… да. Сейчас авиация «незалежной», практически, подавлена. Но имеющиеся на вооружении ВСУ ракеты «Нептун» и «Точка-У» имеют дальность полета соответственно до 250 и до 150 км. При этом у советской «Точки-У» траектория полета баллистическая, грубо говоря, навести ее на цель – конкретный объект будет сложно. Противокорабельные «Нептуны» в этом смысле потенциально опаснее. Что еще в артиллерийском арсенале ВСУ? «Грады»? Это до 50 км. Самоходки? Дальность стрельбы 20-30 км, максимум. 152-мм гаубица 2А65 – 25 км, 122-мм гаубица Д-30 и того меньше – 16 км. Однако дело не в ТТХ ракет и пушек украинской армии, а в карте боевых действий. Точнее – в отдаленности Керчи, Крымского моста от собственно украинских территорий, занятых боевиками. От Николаева это по прямой почти 500 км. От Одессы – 460 км. От Запорожья – почти 300 км. От Днепра – чуть больше 350 км…

Но все может измениться, в случае поставок Украине тяжелых высокоточных вооружений. В этой ситуации авиация и ракетные комплексы от стран НАТО могут представлять опасность. Причем не только Крымскому мосту, но собственно Крымскому полуострову.

Технически удар по Крымскому мосту возможен. Если будет политическая воля, они (киевский режим – ред.) в состоянии это реализовать. Запад готов поставлять Украине тяжелое высокоточное вооружение, точность наведения обеспечит американская разведка, – сказал в интервью РИА Новости Крым эксперт — профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Однако для разрушения моста, по словам Козюлина, требуется заряд большой мощности, что практически невозможно. Поэтому удар ВСУ по этому сооружению, если он и произойдет, будет скорее политическим, а не военно-стратегическим актом.

В случае такой атаки для моста будет локальный ущерб, его работоспособность будет через некоторое время восстановлена. Поэтому удар по Крымскому мосту, если его попытаются нанести, будет для Украины пиар-ходом, не имеющим стратегического значения, — отметил Козюлин.

В Кремле заявление главы СНБО Украины восприняли серьезно и назвали ничем иным, как анонсированием возможного теракта.

Подобное заявление является ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта, это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием, – прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что по линии соответствующих служб вокруг моста, как и «вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности«.