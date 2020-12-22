На Украине пообещали привозить в Крым воду под конвоем, но только в случае катастрофы

В Крыму ответили: и даром не надо.

Украина готова поставлять воду в Крым в цистернах, но при условии… гуманитарной катастрофы. Об этом заявил вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

Когда гуманитарная миссия ООН, МККК (Международного комитета Красного Креста) выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий, — сказал он в интервью, опубликованном во вторник на сайте украинского издания «Общественное».

Резников добавил, что в автономии «запасов питьевой воды для мирного населения достаточно«.

При этом он подчеркнул, что стандартные поставки воды в Крым будут возобновлены после возвращения полуострова в состав Украины.

Будет деоккупация Крыма — будет вода, — добавил Резников.

В Крыму ответили резко: и даром не надо. Полуостров ни морально, ни технически не готов к приему днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Регион намерен обойтись своими силами в решении проблем водообеспечения. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Нам нужно заниматься своими проблемами, никакая вода от них нам не нужна… У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено, — отметил спикер крымского парламента.

Так, до конца года в Крыму начнутся работы по строительству нового объекта инфраструктуры для водоснабжения полуострова – опреснительного завода. Об этом Федеральному агентству новостей заявили специалисты Территориального фонда геологической информации Республики Крым.

Строительство опреснительных заводов на сегодняшний день единственный реальный и наиболее рациональный путь для снятия напряжения в вопросе водоснабжения полуострова. Нагрузка на подземные источники сейчас колоссальная, подземные воды серьезно страдают. Мы анализируем данные мониторинга, которые нам предоставляют все лицензированные недропользователи, эксплуатирующие скважины. После этого будет проведет анализ гидрохимии и гидродинамики подземных вод для сравнения с показателями минерализации воды прошлого года, ― отметил директор ГБУ РК «ТФГИ» Эскендер Мустафаевич Османов.

Государственное предприятие проводит мониторинг порядка 2000 недропользователей, сбор данных завершится в конце января будущего года. А обобщенные итоги ежегодной экспертизы будут готовы к апрелю 2021 года. Но специалисты едины во мнении, что необходимость принятия предупредительных мер по строительству опреснителей на полуострове очевидна и без математического анализа.