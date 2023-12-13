На Украине придумали очередной фейк про Крымский мост

Крымский мост неоднократно становился главной темой информационных вбросов украинских фейкометов и «диванных войск» ЦИПсО. Придумана новая байка. Ее радостно подхватывает «украинский сегмент» соцсетей и мессенджеров. Дескать, проезд по Крымскому мосту… — Что, закрыт? — Нет, не закрыт! — Что, ограничен? — Нет, можно проехать, даже по всем 4-м полосам. — Что же тогда, неужто платный? — Нет, бесплатный. Но ПО ПРОПУСКАМ. Интересно, долго выдумывали? Выглядит это так:

С 20 декабря текущего года и до июня 2024 года проезд по Крымскому мосту (в обе стороны) будет осуществляться только по спецпропускам. Соответствующие документы выдает местное управление МВД России сроком действия на полгода.

Фейк настолько абсурдный, что и комментировать его не хочется, но, вот беда, публика повелась. Отдельные индивидуумы, увы, поверили.

Вынужден опровергать это «творчество небратьев» советник Главы Крыма Олег Крючков:

Новый украинский вброс. Проезд по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет и не планируется. Доверяйте только официальной информации.

Отметим, что фантазия украинских «мастеров информационных войн» сильно оскудела.