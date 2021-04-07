На Украине проведут учения по защите границы с «автономной республикой Крым»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны. Об этом
Цели сборов — повышение мастерства и практических навыков командиров и штаба по управлению подразделениями, повышение квалификации военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах, — говорится в сообщении.
Подразделения территориальной обороны, в частности, проведут учения по защите границы с «автономной республикой Крым» и по прикрытию доступных для высадки десанта участков побережья. Военнослужащие также будут решать задачи по охране инфраструктурных объектов, органов власти и начнут отрабатывать навыки борьбы с «незаконными вооруженными формированиями».
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