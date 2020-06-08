На Украине провели «административно-территориальную реформу Крыма». «Потеряли» ряд городов

Министерство развития общин и территорий Украины, в рамках административно-территориальной реформы, подготовило проект нового административного деления страны – с укрупнёнными районами областного подчинения. Карты с новым территориальным делением областей опубликованы на правительственном портале «Децентрализация».

Есть и карта «АР Крым». На ней «реформаторы» из Киева отчаянно поглумились. Понятно, что основная цель начинания: сократить число городов и районов, что позволит сократить бюджетные ассигнования на украинские регионы. С «легкой руки» инициаторов административно-территориальной реформы, в Крыму перестали быть городами Алушта, Судак, Армянск, Саки и Старый Крым. Красноперекопск переименован в Яны Капу, Красногвардейское в Курман. Районов стало 10 (вместо 14).

Вообще непонятна история с Севастополем – сначала кажется, что его тупо «присоединили» к Бахчисрайскому району, но если посмотреть графу «число населения», выясняется, что Севастополь все-таки «не АР Крым», а нечто «особенное». По нему в Киеве, судя по всему, еще «пройдутся реформой».

Абсурд? Полнейший! Но вдвойне дикость, что с таким же успехом украинские «реформаторы» могут поделить Нью-Йорк, или Луну, карту Острова сокровищ…