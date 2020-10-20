На Украине решили наказать тех, кто «сдал Крым без боя»

Ответственные за «сдачу Крыма без боя» должны понести наказание. Об этом заявил во вторник, 20 октября, в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский.

Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Я хочу, чтобы всем стало понятно, что вопрос не в мести, вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы, это касается не только этого вопроса, их у людей накопилось действительно тысячи, — заявил украинский лидер.

В середине июля Зеленский уже призывал сограждан «объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна».

Призыв главы «незалежной» приняли к исполнению «патриоты нэньки». И вот в украинском сегменте соцсетей, как фантомы из прошлого, появились интересные цифры и факты. В частности начался подсчет «зрадников» среди украинских силовиков. Их… больше 80%.

Если верить приведенным данным, на 1 марта 2014 года на полуострове находились 13 468 военнослужащих ВС Украины, 10 936 человек из МВД Украины, 2 563 бойца внутренних войск, 1 870 личного состава госпогранслужбы Украины, 2 240 сотрудников СБУ, 527 работников управления государственной охраны Украины. Всего: 31 604 человека.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на Украину уехали только 3 990 военнослужащих ВС Украины (около 30%), 88 полицейских (меньше 1%), 1 177 человек личного состава внутренних войск Украины (почти 50%, так как «вэвэшники» в своей основе не были местными), 519 человек личного состава госпогранслужбы Украины (почти 29%), 242 сотрудника СБУ (11%), 20 сотрудников управления госохраны Украины (4%). Всего: 6 036.

Следует ли из вышесказанного и вышеподсчитанного, что Зеленский дал команду «фас» именно на силовиков «образца 2014-го»? Тогда в зоне риска как раз не те, кто остался в Крыму, а кто убрался на территорию «незалежной». Им-то и стоит приготовиться к неудобным вопросам: а с чего это вы Крым отдали? «Крайние» найдены, Зелнский «молодец».