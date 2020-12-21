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На Украине решили законодательно запретить любые попытки подать воду в Крым
Фото: ElenaSa, pixabay.com

На Украине решили законодательно запретить любые попытки подать воду в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 21.12.2020

В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете возобновления подачи днепровской воды в Крым (по Северо-Крымскому каналу). Об этом сообщил автор документа, депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей, — написал украинский депутат на своей странице в Facebook.

«Патриот» решил таким образом пресечь любые попытки подать воду на территорию полуострова.

«Законодательную инициативу» не оставили без внимания в Крыму. Спикер Госсовета РК Владимир Константинов, в частности, отметил, что такой законопроект — «чистое политиканство«.

Для крымчан это наглядный пример, что на Украине, к большому сожалению, ни история, ни жизнь ничему не научила. Они придерживаются той же риторики, воюют с крымчанами, усугубляя своими действиями раскол между нашими народами, роют котлован непонимания. Мы жили и будем жить без их воды и воду от них принимать не собираемся. Пока на Украине неадекватная власть, все это для нас крайне опасно и по большому счету невозможно, — подчеркнул Константинов.

На Украине решили законодательно запретить любые попытки подать воду в Крым

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