На Украине решили «запустить прапор» в Крым

Одно из самых безобидных, но неумных «завоеваний майдана» — мода на всевозможные идиотские и бессмысленные массовые акции и флешмобы. Кастрюли на головах, «кто не скачет, тот москаль», огромные вышиванки и воздушные шары, фестивали и грантоедские конкурсы… Помните такое? Это даже можно назвать явлением субкультуры бездельников, мечтающих «самовыразиться на халяву». А уж за деньги… Можно и на майдане постоять, и на дамбе Северо-Крымского канала отплясывать. К чему ведем? Очередной о-го-го патриотический бум грядет. На Украине начали сбор средств на 25-метровый «прапор», который планируют отправить в Крым по воздуху.

Не хватает совсем немного, собрать сумму на обеспечение технических нужд, изготовление флага и создания конструкции, которая сможет пролететь максимально большое расстояние над территорией полуострова и порадовать наших земляков. Чтобы все вышло идеально необходимо около 15 000 гривен, сбор которых уже ведется, — распространяет в соцсетях информацию-просьбу украинская активистка активиста Наталья Лютикова.

«Патриотический» клич «дайте денег» услышан. Народ скидывается. На коптеры не хватит, а на шарики и пиво — вполне. Акция намечена на 23 августа (это День государственного флага Украины). Запускать флаг на гелиевых шарах намерены из Херсонской области (говорят, «чем ближе к Крыму, тем лучше»). На полном серьезе эти «активисты» просчитывают варианты, «а вдруг наш прапор собьют ракетой». Но интересно другое… А если ветер не в сторону полуострова будет дуть, что тогда?

И, кстати, судя по фото аналогичной акции «запуска прапора» в сторону Донбасса, выглядит это действо максимально примитивно и убого.

Сеня Фрименс.

Фото из Facebook.