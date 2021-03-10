На Украине сильно удивились обилию жалоб в ЕСПЧ от жителей Донбасса и Крыма

Жители Крыма и Донбасса отправили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 8 тысяч жалоб против властей Украины. Об этом рассказал заместитель главы украинского минюста – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Украинский чиновник удивлен: всего против официального Киева подано 10,5 тысяч жалоб. Из них 7 тысяч из Донбасса, тысяча – из Крыма.

Это со всей страны. Из них восемь тысяч – это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч – жалобы исключительно против Украины, — заявил замминистра в интервью изданию «Буквы».

Он пояснил, что не знает, чему именно посвящены эти нарекания. В минюсте Украины названа только суть двух заявлений: одно затрагивало выплаты пенсий (ее отклонили), второе – разрушения жилья из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

В эфире Радио Sputnik крымский политический эксперт Владимир Джаралла высказал мнение, что такое количество жалоб стало для Киева неприятным сюрпризом.

Очевидно, что для Киева это крайне неприятный сюрприз: ситуация с таким количеством жалоб, да еще и столь разнообразных, да еще из настолько противоположных регионов. При этом иски, с юридической точки зрения, являются предметом для рассмотрения именно ЕСПЧ. Это очень бьет по самому болезненному для Киева вопросу: его имиджу. Киевские власти любят изображать из себя жертву, говорить, что все их проблемы связаны исключительно с внешней агрессией. А эти иски раскрывают истинную картину: что украинские власти повсеместно нарушают права человека, что за риторикой о свободе и демократии скрывается террор против тех, кто с ними не согласен. Тем самым иски имеют очень серьезное значение. Поэтому в Киеве сейчас будут прибегать к традиционному для себя приему: информационной агрессии, дезинформации, стремлению обесценить и принизить значение этих исков, — сказал Владимир Джаралла.

Напомним, Крым также подает иски по поводу водной блокады полуострова Украиной.