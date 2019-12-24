На Украине – в ярости от поездов в Крым. Требуют наказания для пассажиров

Глава запрещенной на территории России экстремистской организации «меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров требует от СБУ публиковать списки всех пассажиров поездов в Крым (из Москвы и Санкт-Петербурга) для дальнейшего преследования на территории «незалежной».

Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно поедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от намерений посетить оккупированный Крым, – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

По словам Чубарова, «все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же попадают в категорию преступников», поскольку «нарушают установленный порядок въезда на территорию Украины».

Думаете, просто «мнение» экстремиста? Его слова подтвердили на официальном уровне. Т.н. «постпредство президента Украины в АРК» заявило, что все поездки по открытому Россией железнодорожному сообщению с полуостровом «противоречат украинскому законодательству».