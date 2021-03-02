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На Украине в очередной раз спекулируют на теме воды Крыму
Скриншот: 1+1

На Украине в очередной раз спекулируют на теме воды Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 02.03.2021

Февраль и март – время «обострения фантомных болей» по Крыму на Украине. Или время «набирать политические очки» ура-патриотическими заявлениями. Начиная от бредовых «идти войной прямо сейчас» заканчивая избитыми «песнями» про воду Крыму. Таким неоригинальным заявлением намедни отметился глава МВД «незалежной» Арсен Аваков.

Мы какую-то несем за это ответственность? Может, есть какие-то международные обязательства Украины в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины, — сказал Аваков в интервью телеканалу «1+1».

В Крыму на это ответили: хватит завидовать и прекращайте шантаж.

Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж… Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно своими ресурсами, и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены. Мы уже неоднократно это проходили, — цитирует депутата Госдумы (от РК) Михаила Шеремета РИА Новости.

Он также пояснил, что процветание Крыма вызывает у Киева зависть.

На Украине в очередной раз спекулируют на теме воды Крыму

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