На Украине в очередной раз спекулируют на теме воды Крыму

Февраль и март – время «обострения фантомных болей» по Крыму на Украине. Или время «набирать политические очки» ура-патриотическими заявлениями. Начиная от бредовых «идти войной прямо сейчас» заканчивая избитыми «песнями» про воду Крыму. Таким неоригинальным заявлением намедни отметился глава МВД «незалежной» Арсен Аваков.

Мы какую-то несем за это ответственность? Может, есть какие-то международные обязательства Украины в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины, — сказал Аваков в интервью телеканалу «1+1».

В Крыму на это ответили: хватит завидовать и прекращайте шантаж.

Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж… Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно своими ресурсами, и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены. Мы уже неоднократно это проходили, — цитирует депутата Госдумы (от РК) Михаила Шеремета РИА Новости .

Он также пояснил, что процветание Крыма вызывает у Киева зависть.