На Украине ввели новые санкции против физических и юрлиц РФ за выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, «причастных к организации голосования на выборах в Госдуму РФ и нарушению прав человека в Крыму». Все они датированы 30 октября. Четыре указа о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября опубликованы на официальном сайте главы «незалежной»,

В «черном списке» Зеленского: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, экс-председатель севастопольского Избиркома Сергей Даниленко, начальник управления ФСБ по РК и г. СевастополюЛеонид Михайлюк. Также в украинском «санкционном» списке оказались бывший глава ЦИК ДНР Роман Лягин и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

В санкционный список попала сеть магазинов «Mere» и ее бенефициары. Среди компаний, против которых на Украине ввели ограничения, также компания «Group-IB» — один из ведущих игроков на российском рынке киберзащиты, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО № 1, судостроительный завод «Море» в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».