На Украине ввели новые санкции против физических и юрлиц РФ за выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал
В «черном списке» Зеленского: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, экс-председатель севастопольского Избиркома Сергей Даниленко, начальник управления ФСБ по РК и г. СевастополюЛеонид Михайлюк. Также в украинском «санкционном» списке оказались бывший глава ЦИК ДНР Роман Лягин и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.
В санкционный список попала сеть магазинов «Mere» и ее бенефициары. Среди компаний, против которых на Украине ввели ограничения, также компания «Group-IB» — один из ведущих игроков на российском рынке киберзащиты, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО № 1, судостроительный завод «Море» в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».
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