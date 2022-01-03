На Украине ввели санкции против строителей Крымского моста

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста.
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Ограничения предложил ввести кабинет министров Украины. Санкционный список в заявлении СНБО не приводится. Однако секретарь совета Алексей Данилов уточнил, что в перечне фигурируют не только российские, но и иностранные компании.
В санкционный список внесены также 18 человек, «причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины», и 52 физлица, занимающих руководящие должности в администрации Республики Крым, так как они «наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа».
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