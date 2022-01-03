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На Украине ввели санкции против строителей Крымского моста
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

На Украине ввели санкции против строителей Крымского моста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 18:01 03.01.2022

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста.

В сообщении СНБО отмечается, что расширен «перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры». Санкции вводятся в отношении шести человек и 24 юрлиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив».

Ограничения предложил ввести кабинет министров Украины. Санкционный список в заявлении СНБО не приводится. Однако секретарь совета Алексей Данилов уточнил, что в перечне фигурируют не только российские, но и иностранные компании.

В санкционный список внесены также 18 человек, «причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины», и 52 физлица, занимающих руководящие должности в администрации Республики Крым, так как они «наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа».

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