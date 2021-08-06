На Украине заявили о заочном аресте 13 российских самолетов

Суд на Украине заочно наложил арест еще на 13 пассажирских воздушных судов российской авиакомпании за полеты в Крым. Об этом говорится в сообщении т.н. «прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя» (входит в состав Генпрокуратуры Украины).

По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в/из закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь авиа, — цитирует сообщение РБК .

В ведомстве пояснили, что речь идет о самолетах марки Airbus, однако название авиакомпании не сообщается. На Украине также уточнили, что прокуратуре известно не менее чем о 37 российских авиакомпаниях, которые осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым. По информации прокуратуры, до этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов.