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На Украине заявили о заочном аресте 13 российских самолетов
Фото: ThePixelman, pixabay.com

На Украине заявили о заочном аресте 13 российских самолетов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 06.08.2021

Суд на Украине заочно наложил арест еще на 13 пассажирских воздушных судов российской авиакомпании за полеты в Крым. Об этом говорится в сообщении т.н. «прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя» (входит в состав Генпрокуратуры Украины).

По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров в/из закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь авиа, — цитирует сообщение РБК.

В ведомстве пояснили, что речь идет о самолетах марки Airbus, однако название авиакомпании не сообщается. На Украине также уточнили, что прокуратуре известно не менее чем о 37 российских авиакомпаниях, которые осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым. По информации прокуратуры, до этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов.

На Украине заявили о заочном аресте 13 российских самолетов

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