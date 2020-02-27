На ул. Большая Морская в Севастополе высаживают деревья

Высадка деревьев на ул. Большая Морская в центре Севастополя идет уже несколько дней. Днем, ведутся подготовительные работы, а вечером, чтобы не пересекаться со строителями, идет высадка деревьев.
По рекомендациям экспертов дендрологического совета, который состоит из севастопольских дендрологов, а также приглашенных специалистов из Никитского и Симферопольского ботанических садов, для аллейной посадки деревом №1 была выбрана Робиния обыкновенная, или как ее называют лжеакация. Для озеленения центральной улицы подрядчик закупил шестиметровые деревья хорошего качества. Очень важно, что в процессе работ откорректирован проект и под все деревья подведено капельное орошение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.
Робинии обыкновенной (лжеакации) на Большой Морской будет высажено 246 штук. Кроме этого, по рекомендациям дендрологов высаживается 14 шт. каштана конского мясо-красного, 29 экземпляров Церсиса (багрянник) европейский, 22 Шелковицы бумажной, 14 деревьев Софоры японской, а также 10 экземпляров робинии «Casque Rouge».
Чтобы не травмировать деревья работы по высадке ведутся ночью. Днем, специальные бригады готовят места под посадку, а когда у строителей завершается рабочий день мы начинаем высаживать деревья. Работаем очень бережно, чтобы не травмировать ни один экземпляр. Это взрослые деревья, выращеные в экологически чистых регионах в цивилизованных питомниках на материке. Глубина посадочных мест от 2-х метров, – сообщил начальник участка озеленения на Большой Морской Вячеслав Руснак.