На ул. Большая Морская в Севастополе высаживают деревья

Высадка деревьев на ул. Большая Морская в центре Севастополя идет уже несколько дней. Днем, ведутся подготовительные работы, а вечером, чтобы не пересекаться со строителями, идет высадка деревьев.

По рекомендациям экспертов дендрологического совета, который состоит из севастопольских дендрологов, а также приглашенных специалистов из Никитского и Симферопольского ботанических садов, для аллейной посадки деревом №1 была выбрана Робиния обыкновенная, или как ее называют лжеакация. Для озеленения центральной улицы подрядчик закупил шестиметровые деревья хорошего качества. Очень важно, что в процессе работ откорректирован проект и под все деревья подведено капельное орошение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.

Робинии обыкновенной (лжеакации) на Большой Морской будет высажено 246 штук. Кроме этого, по рекомендациям дендрологов высаживается 14 шт. каштана конского мясо-красного, 29 экземпляров Церсиса (багрянник) европейский, 22 Шелковицы бумажной, 14 деревьев Софоры японской, а также 10 экземпляров робинии «Casque Rouge».