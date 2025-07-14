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На ул. Горпищенко в Севастополе построили новую подстанцию скорой помощи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На ул. Горпищенко в Севастополе построили новую подстанцию скорой помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:09 14.07.2025

Новое двухэтажное здание подстанции «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» построили вместо той, что больше полувека теснилась в жилом доме на ул.Корабельной, 29. Теперь в новой подстанции, отмечает «Севастопольская газета», площадью более тысячи квадратных метров смогут разместиться четыре бригады: три общепрофильные и одна — реанимационная.

На территории новой подстанции имеется теплый блок с навесом для четырех автомашин, боксы для мойки и ремонта автомобилей скорой помощи. Еще один плюс — наличие в здании комнаты отдыха для медперсонала. Здание уже введено в эксплуатацию, сейчас идет процесс лицензирования.

Однако, как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, во время визита на подстанцию губернатор Михаил Развожаев отметил ограниченность по площади помещений для персонала. По его мнению, можно было бы сделать больше комнату для переодевания, удобнее — комнату для принятия пищи, расширить санузлы.

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Глава города обратил на эти недостатки внимание строителей и главврача, с пожеланием следующую подстанцию построить более комфортной для персонала.

Подстанцию №1 Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на ул.Горпищенко, 37 начали строить весной 2021 года. С подрядчиком — ООО «Капиталстрой» был заключен контракт на сумму 177,9 млн рублей. Срок сдачи — конец декабря 2022 года.

Весной 2024 года сообщалось, что проект, разработанный в 2019 году, пришлось переделывать. Оказалось, что современные автомобили «скорой» стали больших размеров. Чтобы ГАЗели заходили в автомобильные боксы, пришлось поднять перекрытия первого этажа на один метр.

источник: «Севастопольская газета»

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