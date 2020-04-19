На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции

На патрулирование улиц Ялты заступили совместные наряды из числа сотрудников МВД по Республике Крым и УМВД России по г. Ялта.

Полицейские следят за исполнением гражданами ограничительных мероприятий не только на центральных улицах, но и в спальных районах города. Во время патрулирования сотрудники полиции проводят с гражданами, находящимися на улице, индивидуальную профилактическую работу, проверяют наличие разрешительных документов и документов, удостоверяющих личность. Если человек не может привести объективные аргументы своего нахождения вне дома, в отношении него составляется административный протокол. Уважаемые граждане, не забывайте: главная цель правоохранителей – защита населения! — отмечают специалисты группы по связям со СМИ УМВД России по г. Ялте.