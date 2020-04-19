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На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции

На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:00 19.04.2020

На патрулирование улиц Ялты заступили совместные наряды из числа сотрудников МВД по Республике Крым и УМВД России по г. Ялта.

Полицейские следят за исполнением гражданами ограничительных мероприятий не только на центральных улицах, но и в спальных районах города. Во время патрулирования сотрудники полиции проводят с гражданами, находящимися на улице, индивидуальную профилактическую работу, проверяют наличие разрешительных документов и документов, удостоверяющих личность. Если человек не может привести объективные аргументы своего нахождения вне дома, в отношении него составляется административный протокол. Уважаемые граждане, не забывайте: главная цель правоохранителей – защита населения! — отмечают специалисты группы по связям со СМИ УМВД России по г. Ялте.

На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

На улицах Ялты дежурят усиленные патрули полиции

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