На улицах Севастополя обустраивают новые пешеходные переходы

Около 40 новых пешеходных переходов появилось на улицах Севастополя в 2020 году, половина из которых обустроена на дорогах, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На ул. Раенко в Инкермане, ул. Ситникова в Балаклаве, ул. Меньшикова дорожники не только привели в нормативное состояние проезжую часть и тротуары, но обустроили 8 новых пешеходных переходов. На каждом переходе предусмотрено понижение бордюров для удобства перемещения маломобильных категорий граждан, — сообщает пресс-служба городского правительства.

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» два новых пешеходных перехода в ближайшее время появятся на ул. Мира. Подрядчик завершил работы по замене бордюров, ремонту тротуаров и укладке нового асфальтобетонного покрытия. До ввода объекта в эксплуатацию разметку и дорожные знаки «Пешеходный переход» нанесут в районе школы № 30 имени Героя Советского Союза Г. А. Рубцова, а также на примыкании к ул. Новикова.

На текущей неделе силами ГБУ «Севастопольский Автодор» выполнил устройство новых пешеходных переходов на ул. Шевкопляса на пересечении с Симферопольским шоссе и с ул. Малиновского. 2 новые «зебры» появились в соответствии с требованиями действующих нормативов исходя из интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, в местах устоявшихся пешеходных потоков в направлении ул. Менжинского, детского сада, школы-интерната, аптеке, банку и МФЦ, — говорится в сообщении.

В Севастополе в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведут более 90 автомобильных дорог общей протяженностью 65 км. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 61 объекте ремонта. С высокой степенью готовности – 27 улиц.