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Внимание! Ограничение движения на Ялтинской трассе, в районе Перевального

На улице Большая Морская — продление ограничения движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 06.02.2020

С 0:00 10 февраля 2020 года по 23:59 23 февраля вводится прекращение движения транспортных средств по участку улицы Большой Морской от улицы Адмирала Октябрьского до площади Ушакова, а на участке между улицей Адмирала Октябрьского и площадь Лазарева ограничение движения продлится до 23 февраля включительно.

К введенным ранее ограничениям добавится запрет на движение всех видов транспорта по участку улицы Шмидта от улицы Очаковцев, а также по участку улицы Адмирала Октябрьского от улицы Очаковцев в направлении улицы Большая Морская. При этом у водителей будет возможность спуститься с центрального городского холма по улице Суворова к улице Очаковцев, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Объехать перекрытые или перегруженные транспортными средствами участки проведения работ предлагается через следующие улицы:

1) Из центра города или с Корабельной стороны в направлении улицы Пожарова: Ленина – пр-т Нахимова – пл. 300-летия ЧФ РФ – Капитанская – Адмирала Владимирского – Карантинная или Генерала Петрова – Новороссийская – Адмирала Октябрьского – Стрелецкий спуск;

2) Из центра города в направлении улицы Гоголя: Генерала Петрова – Новороссийская – Годлевского – Академика Крылова или Василия Кучера – Ленина или Красный спуск – Портовая – Котовского;

3) В центр города со стороны улицы Пожарова: Сеченова – Ленинградская – Ивана Голубца – Кожанова – Степаненко – 4-я Бастионная – Ленина или Буденного – Котовского – Вокзальная – Портовая – Троллейбусный спуск – Ленина.

На улице Большая Морская - продление ограничения движения

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