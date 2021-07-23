На улице Чернореченской в Севастополе ограничат движение транспорта до 2022 года

В связи со строительством севастопольского — восьмого этапа — трассы «Таврида» на улице Чернореченской ограничат движение транспорта для транзитного проезда с 1 августа 2021 года до 1 мая 2022 года.

Прямого выезда с улицы Чернореченской на Президентскую дорогу в районе путепровода не будет. Также будет закрыт съезд с Президентской дороги на улицу Чернореченскую.

С 1 августа выехать из Севастополя и заехать в город со стороны Симферополя можно будет через населенные пункты Терновка, Сахарная Головка, а также через Инкерман. Напоминаем, что в Севастополе работает паромная переправа через бухту с 07:30 до 20:00.

В связи с тем, что по улице Чернореченской курсируют шесть маршрутов общественного транспорта, а также школьные автобусы, руководством департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с подрядной организацией АО «ВАД» принято решение обеспечить «окна» для проезда общественного транспорта по строительной площадке.