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На улицы городов Крыма выехали новогодние троллейбусы

На улицы городов Крыма выехали новогодние троллейбусы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 28.12.2021

28 декабря на улицы Симферополя, Алушты и Ялты традиционно вышли новогодние троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус».

В Симферополе праздничный троллейбус будет курсировать на всех маршрутах, в Алуште —  №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок», в Ялте — №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». При этом стоимость проезда останется прежней.

Для нашего предприятия запуск троллейбусов, посвященных новогодним и рождественским праздникам стало уже доброй традицией. Мы очень надеемся, что наш транспорт и сувениры, которые будут раздавятся в салонах данных троллейбусов, вновь порадует жителей и гостей нашей Республики и создаст им новогоднее настроение, — отметил гендиректор ГУП РК «Крымтроллейбус» Олег Билычук.

Стоимость проезда в праздничных троллейбусах составляет 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля при оплате наличными.

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На улицы городов Крыма выехали новогодние троллейбусы

На улицы городов Крыма выехали новогодние троллейбусы

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