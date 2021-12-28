На улицы городов Крыма выехали новогодние троллейбусы

28 декабря на улицы Симферополя, Алушты и Ялты традиционно вышли новогодние троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус».

В Симферополе праздничный троллейбус будет курсировать на всех маршрутах, в Алуште — №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок», в Ялте — №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». При этом стоимость проезда останется прежней.

Для нашего предприятия запуск троллейбусов, посвященных новогодним и рождественским праздникам стало уже доброй традицией. Мы очень надеемся, что наш транспорт и сувениры, которые будут раздавятся в салонах данных троллейбусов, вновь порадует жителей и гостей нашей Республики и создаст им новогоднее настроение, — отметил гендиректор ГУП РК «Крымтроллейбус» Олег Билычук.

Стоимость проезда в праздничных троллейбусах составляет 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля при оплате наличными.

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