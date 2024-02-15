На улицах Севастополя заработали камеры «на ремни». Не пристегнутым водителям грозят штрафы

Госавтоинспекция Севастополя информирует.

Сегодня, 15 февраля, завершены подготовительные работы к включению на камерах видеонаблюдения, установленных на дорогах Севастополя, фиксации нарушений водителями правил применения ремней безопасности, а также требований пропустить пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Данные камеры видеонаблюдения устанавливаются преимущественно на аварийно опасных участках дорог.

ГИБДД Севастополя напоминает:

Правилами дорожного движения Российской Федерации установлена обязанность для водителя транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Кроме того, в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении, водители должны при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу надлежащим образом снизить скорость, чтобы не подвергать опасности пешеходов, вступивших или вступающих на переход; в случае необходимости надлежит остановиться и пропустить пешеходов. Обращаем ваше внимание – санкция статьи 12.18 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на сумму от 1500 до 2500 рублей. Следует помнить, что в случае наезда на пешехода и причинения его здоровью тяжкого вреда, наступает уголовная ответственность, которая согласно статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Что же касается ремней безопасности, такое нарушение также грозит штрафом. В соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД, водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Санкция статьи 12.6 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на сумму 1 000 рублей.