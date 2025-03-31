На улице Николая Музыки в Севастополе ремонтируют дворы

В Севастополе продолжаются работы по комплексному благоустройству пешеходных сетей, а также ремонту внутриквартальных дорог и придомовых территорий.

Сейчас ведётся ремонт и благоустройство пешеходной сети в районе дома 78 по улице Николая Музыки. В общей сложности здесь уложили 900 м2 покрытия тротуара.

Подрядчик быстро справился с поставленной задачей, здесь осталось очистить крышки люков и вывезти строительный мусор. По вывозу мусора, как и положено, у подрядчика заключён договор со специализированной организацией на вывоз после ремонтных работ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексея Зубарева.

Во дворе по соседству, между домами 58 и 60, работы по ремонту внутриквартальной дороги и пешеходной сети начались на прошлой неделе. Здесь полностью заменят дорожное покрытие и тротуары, установят бордюры и отрегулируют уровни люков.

На этом объекте работы только начались, вы видите, что подрядчик уже демонтировал покрытия тротуара и внутриквартальной дороги, убрал старые бордюры и сейчас устанавливает новые. Работы планируем завершить в середине апреля, — говорит Алексей Зубарев.

Местные жители рады, что майские праздники встретят в отремонтированном дворе.

Хочется сказать большое спасибо за то, что у нас начался ремонт! Отдельная благодарность строителям – мы за ними из окошек наблюдаем и диву даёмся, как они быстро-быстро что-то делают, ремонтируют. Вон, начали на прошлой неделе только, а уже старый асфальт убрали и новый бордюр делают, — высказала слова благодарности жительница дом № 60 Ольга Ивановна.

В этом году в Севастополе отремонтируют 44 внутриквартальные дороги и 22 пешеходные сети.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя