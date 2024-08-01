На улице Сеченова в Ялте демонтируют незаконные палисадники и сараи

За счёт демонтажа палисадников и сараев на улице Сеченова освободятся дополнительные 0,6 га на территории, которые благоустраиваются за средства федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Сегодня с жителями улицы Сеченова на месте встретилась глава администрации Ялты Янина Павленко. С жильцами дома № 12 обсудили благоустройство входной группы (ее часть накладывается на их придомовую территорию) и примыкающей лестницы.
В рамках программы не можем тратить на это средства, будем искать дополнительный источник финансирования, попросим помощи у депутатов, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.
Изменения на объекте в лучшую сторону уже видны. Демонтаж завершен на 100%, подпорную стену сделали на 70%, получены техусловия на подключение к сетям электро- и водоснабжения. Общий процент выполнения – 37. Сейчас активно работают с грунтом.
Принимаем однозначное решение о доочистке муниципальной территории в 0,6 га путем сноса палисадников и сараев. Понимаю, что они стояли здесь годами, но территория общественная и должна быть общедоступной, — подчеркивает Янина Павленко.
Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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