На улице Сеченова в Ялте демонтируют незаконные палисадники и сараи

В рамках программы не можем тратить на это средства, будем искать дополнительный источник финансирования, попросим помощи у депутатов, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.

Изменения на объекте в лучшую сторону уже видны. Демонтаж завершен на 100%, подпорную стену сделали на 70%, получены техусловия на подключение к сетям электро- и водоснабжения. Общий процент выполнения – 37. Сейчас активно работают с грунтом.

Принимаем однозначное решение о доочистке муниципальной территории в 0,6 га путем сноса палисадников и сараев. Понимаю, что они стояли здесь годами, но территория общественная и должна быть общедоступной, — подчеркивает Янина Павленко.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта