На улице Яблочкова в пгт Грэсовский строится поликлиника

Строительство поликлиники на улице Яблочкова в посёлке городского типа Грэсовский города Симферополя ведётся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение». Об сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
На сегодня общая строительная готовность объекта составляет около 50%. Выполняются работы по прокладке внутренних сетей отопления, водоснабжения и водоотведения. Прокладка слаботочных сетей и сетей электроснабжения, установка вентиляционного оборудования. Выполнены строительно-монтажные работы по переустройству сетей газоснабжения. Также завершены работы по устройству монолитного каркаса здания, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
Премьер-министр Крыма, отметил отставание от графика производства работ. Дано поручение увеличить количество рабочих на объекте и строительных материалов для организации отделочных работ.
Объект взял под личный контроль с еженедельным выездом для мониторинга хода строительно-монтажных работ с целью реализации в установленные государственным контрактом сроки, — заявил Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма