На улице Юмашева заработает пункт приема пациентов с повышенной температурой

Помощь пациентам с симптомами коронавируса — повышенной температурой, в частности — в Севастополе будет оказываться в здании бывшей женской консультации на ул. Юмашева, 4а.

Переводим бывшую консультацию в формат ковидной поликлиники. Это необходимо для того, чтобы с симптомами ковида не ходить даже в отдельные кабинеты в поликлинику по месту прикрепления. Вся работа там будет специализироваться на ковидной помощи: взять анализ, провести первичный осмотр, выписать соответствующие рекомендации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Обращаться в амбулаторный пункт смогут пациенты первой городской больницы — это позволит снизить нагрузку на поликлинику по ул. Ерошенко и амбулаторию по ул. Шевченко, где нет отдельных входов для больных с температурой. Предварительно записываться на прием не нужно.

Что касается COVID-19 в принципе. Золеваемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю в Севастополе увеличилась в 1,7 раза.

Несмотря на рост числа выявляемых случаев, количество госпитализируемых снизилось на 12% за неделю. Свободный коечный фонд у нас на высоком уровне – 32%, развернуто 602 койки. Готовность по разворачиванию дополнительных коек у нас есть, — отмечает Александр Кулагин.

Высокий уровень распространения, но при этом небольшое количество случаев, требующих госпитализации, — это отличительная черта нового штамма «омикрон». В связи с его появлением в Севастополе на прошлой неделе губернатор дал ряд поручений, которые уже выполняются, а также лично проверил готовность поликлиник к наплыву пациентов.

Для спокойной работы все организовано, а для повышенной готовности мы договорились выполнить ряд мероприятий, — говорит Михаил Развожаев.

Одно из поручений касалось усиления работы кол-центра 122. За прошедшую неделю увеличилось количество звонков на горячую линию – большая часть вопросов касается симптоматики и алгоритма обращения в медицинские учреждения.

На этой неделе мы должны получить соответствующую субсидию, которая позволит на линию 122 дополнительно принимать штатных сотрудников. Поступает также много вопросов по поводу дистанционного оформления больничных листов. Мы ожидаем принятия решения Минздравом, потому что пока открывать больничный без осмотра врача нельзя. Сейчас такое право сохраняется только за беременными женщинами и людьми с хроническими заболеваниями, — рассказал Александр Кулагин.

Также по поручению главы города в Севастополе для помощи медработникам привлекаются волонтеры. Их основная задача – доставлять лекарства на дом, отметил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

У нас уже утвержден порядок привлечения немедицинских сотрудников к работе первичного звена здравоохранения. Первый раз на вызов будет приезжать врачебная бригада, и если будут подозрения на ковид, лекарства будут выдаваться сразу на месте. Если бригада берет тест ПЦР и приходит положительный результат, то необходимые медикаменты привозят волонтеры, — сообщает Виталий Денисов.

Он также добавил, что все волонтеры привиты и раз в неделю будут проходить тестирование на коронавирус. Для оперативной работы в части выявления коронавирусной инфекции в город поступило 7,5 тысяч экспресс-тестов. Их распределили между больницами. Губернатор отметил, что возможность проводить экспресс-тесты должна быть у всех врачей.

Востребованность в амбулаторной сети будет большая, тестов должно хватать, чтобы в острую фазу работу по выявляемости сделать максимально оперативной. Продолжайте контроль за ситуацией по эпидемиологической обстановке в школах. Если выявляются случаи заболевания, надо проводить все необходимые мероприятия по карантину в классах, — дал поручение подчинённым Михаил Развожаев.

С этой недели у подростков в возрасте от 12 до 17 лет есть возможность сделать прививку от коронавируса – в Севастополь поступила первая партия вакцины «Спутник М».

Те родители, которые готовы предоставить согласие, могут записать детей на вакцинацию через систему 122, — подчёркивает Виталий Денисов.

На сегодняшний день в городе закрыты 17 классов в 13 школах в связи с заболеваемостью коронавирусом, а также 48 классов в 21 школе из-за ОРВИ. Темп прироста ОРВИ за прошедшую неделю составил в Севастополе 39%.

Напомним, сделать прививку от коронавируса и гриппа можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты — на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».