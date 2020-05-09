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На вершине горы Ай-Петри взвилось Знамя Победы

На вершине горы Ай-Петри взвилось Знамя Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:20 09.05.2020

Альпинисты аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» водрузили Знамя Победы на вершину горы Ай-Петри под Ялтой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Несмотря на сложные погодные условия, спасатели в честь тех, кто приближал Великую Победу, в очередной раз водрузили на «зубцах» горы Ай-Петри красное знамя, – говорится в сообщении.

Традиция водружения знамени на гору Ай-Петри на ее высшей точке – 1 234 метра – родилась более 30 лет назад.

Согласно легенде, которая передается среди местных жителей, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Впоследствии из этого факта и родилась традиция – в День Победы ежегодно водружать Знамя Победы на вершине, – пояснил министр ЧС РК Сергей Шахов.

Сегодня в акции приняли участие восемь человек вместе с начальником ялтинского аварийно-спасательного отряда Юрием Павловым – он принимает в ней участие с 1985 года.

На вершине горы Ай-Петри взвилось Знамя Победы

Фото: КРЫМ-СПАС.

На вершине горы Ай-Петри взвилось Знамя Победы

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