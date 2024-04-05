На въездах в Симферополь (и выездах из города) плотно проверяют машины. Спецоперация силовиков

В течение двух дней сотрудники Управления уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму и Госавтоинспекции МВД по Республике Крым при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проводили оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений. Силовики проводили отработку транспортных средств на участках автодорог, по которым осуществляется заезд в Симферополь и выезд с территории крымской столицы.

Всего во время проведения оперативно-профилактических мероприятий личным составом проверено 274 единицы транспортных средств, раскрыто 20 преступлений, за совершение которых задержано 16 лиц. Сотрудниками УГИБДД МВД по Республике Крым за нарушения правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 18 лиц, в отношении которых составлено 19 протоколов, — рассказали в МВД по РК.

Кроме того, в одном из хостелов, расположенных на территории Симферополя, полиция проверила законность нахождения иностранных граждан на территории нашей страны и осуществления ими трудовой деятельности.

В отношении двоих приезжих полицейскими составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Им грозит штраф и выдворение за пределы РФ, — сообщили в МВД по РК.

Проверочные мероприятия на территории Республики Крым продолжаются.