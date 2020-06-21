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На въезде в Ялту продолжаются дорожные работы

На въезде в Ялту продолжаются дорожные работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 18:40 21.06.2020

ГУП РК «Крымавтодор» продолжает выполнять ремонтные работы на въездной группе в Ялту. Курирующий вице-премьер Республики Крым Юлия Жукова проверила ход работ. Дорожники проводят работы по устройству верхнего слоя асфальта, установка бордюрного камня. Также в рамках новой схемы организации дорожного движения обустраивают новую разворотную петлю на въезде в город.

На въезде в Ялту продолжаются дорожные работы

Напомним, на въезде в Ялту уже несколько дней действует новая схема организации движения. Цель — повышение пропускной способности участка от поселка Никита до поворота на гору Ай-Петри. Разработанный по заказу Службы автомобильных дорог Крыма проект предполагает уменьшение числа левых поворотов, увеличение полос для движения и установку регулируемых пешеходных переходов. От поселка Никита до поворота на гору Ай-Петри мы производим нанесение разметки по новой схеме… Закрыты некоторые левые повороты, установлено 1400 новых дорожных знаков, в том числе и информационных об изменении схемы организации дорожного движения, — рассказал руководитель  ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко.

На въезде в Ялту продолжаются дорожные работы

Наиболее масштабные работы ведутся непосредственно на въезде в Ялту. Подрядчику нужно закончить установку знаков, нанести вертикальную и горизонтальную разметку, закончить работы по демаркировке старой разметки, включая желтые разделительные линии. На втором этапе предусмотрена установка новых пешеходных светофоров – их число вырастет с 12 до 32.

Фото: ГУП РК «Крымавтодор».

На въезде в Ялту продолжаются дорожные работы

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