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На въезде в Ялту высадили сотни цветов

На въезде в Ялту высадили сотни цветов

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 18:39 10.12.2021

Сегодня ранним утром активисты партии вместе с сотрудниками МБУ «Зеленстрой», Советом ветеранов, представителями местного отделения ДОСААФ России в г. Ялта и членами общественного совета приняли участие в высадке цветов в районе автовокзала. В общей сложности на въезде в город было высажено 4000 цветов виолы, 1500 тюльпанов и 3 олеандра, которые посадили активисты отряда «Ялта-память» поискового объединения «Крымский рубеж».

Совместными усилиями мы стараемся делать наш город красивым и цветущим. И очень надеемся, что нашу инициативу поддержат все жители Ялты, — отметила председатель общественного совета Людмила Ковалева.

На въезде в Ялту высадили сотни цветов На въезде в Ялту высадили сотни цветов На въезде в Ялту высадили сотни цветов На въезде в Ялту высадили сотни цветов На въезде в Ялту высадили сотни цветов

фото: Ялтинский городской совет

На въезде в Ялту высадили сотни цветов

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