На въезде в Ялту высадили сотни цветов

Сегодня ранним утром активисты партии вместе с сотрудниками МБУ «Зеленстрой», Советом ветеранов, представителями местного отделения ДОСААФ России в г. Ялта и членами общественного совета приняли участие в высадке цветов в районе автовокзала. В общей сложности на въезде в город было высажено 4000 цветов виолы, 1500 тюльпанов и 3 олеандра, которые посадили активисты отряда «Ялта-память» поискового объединения «Крымский рубеж».

Совместными усилиями мы стараемся делать наш город красивым и цветущим. И очень надеемся, что нашу инициативу поддержат все жители Ялты, — отметила председатель общественного совета Людмила Ковалева.

фото: Ялтинский городской совет