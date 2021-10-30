На въезде в Севастополь работают блокпосты. Всего их семь

Пункты контроля на въезде в Севастополь будут функционировать с 30 октября до 7 ноября. Всего установлены семь блокпостов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь»); на повороте с моста на село Вишневое; в селе Фронтовом; на выезде из села Орлиного; по трассе Ялта-Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир»); село Андреевка. Дополнительный пункт пропуска организован на железнодорожном вокзале.

Сегодня с приходом первой электрички был развернут пост на железнодорожном вокзале, осуществлялась проверка у граждан, прибывающих пригородными поездами, справок и QR-кодов о прохождении вакцинации или справок о перенесенном заболевании. Из трех прибывших электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга в 9.09, прибыло 268 человек, из них 5 человек не допустили. Люди покупают билеты и убывают в обратном направлении, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Владимира Беспалого.

Проехать блокпосты можно, предъявив следующие документы: сертификат (медицинская справка) или QR-код о вакцинации, сертификат (медицинская справка) или QR-код о перенесенном заболевании.

Еще раз обращаю внимание, что никто не препятствует передвижению, но необходимо внимательно относиться к необходимости и целесообразности передвижения в данный период времени. Город не закрывают, а для минимизации контактов в этой сложной эпидобстановке вводят контроль, — отмечает зам директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По словам сенатора от Севастополя Сергея Колбина, в связи с ростом заболеваемости развертывание пунктов контроля – это необходимость.

Поступление больных в медучреждения увеличилось в несколько раз, система здравоохранения работает в запредельном режиме. Так нельзя, надо сделать паузу. Я думаю, что решение, принятое губернатором Севастополя, крайне необходимо и своевременно. Мы видим, что в других субъектах даже введен комендантский час. Музеи, кинотеатры, театры будут закрыты — и это очень правильно, чтобы остановить волну распространения, — заявил Сергей Колбин.

На данный момент все блокпосты работают в штатном режиме, а для решения экстренных вопросов по въезду и выезду из города создан ситуационный центр оперативного штаба по коронавирусу, в котором организовано круглосуточное дежурство. При возникновении экстренных причин для въезда или выезда каждая ситуация будет рассмотрена отдельно. Получить консультацию в ситуационном центре можно по телефонам: 1563 и +7(8692) 41-76-00.

Напомним, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Севастополе ужесточены ограничительные меры. Ознакомиться с ними можно на сайте Правительства: Указ № 85-УГ и Указ № 84-УГ.