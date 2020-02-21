На въезде в Симферополь со стороны Феодосии изменится схема движения

Утром в понедельник временно изменится схема движения по транспортной развязке Трудовое – Урожайное на въезде в Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления АО «ВАД»

Машины, выезжающие из столицы, будут перенаправлены на путепровод, по которому сейчас транспорт едет в Симферополь, движение по нему пойдет по полосе в каждом направлении. Часть развязки, по которой машины едут из города, включая съезд для движения в сторону Керчи, закроют для подготовки участка под укладку асфальтобетона. При выезде из Симферополя в Трудовое и Урожайное водители будут проезжать до поворота на село Донское, разворачиваться и ехать в села согласно указаниям дорожных знаков. Для выезда в сторону Керчи из сел Трудовое и Урожайное машины поедут в сторону Симферополя, развернутся за пределами развязки и поедут в обратном направлении, — говорится в сообщении.

Схема движения транспорта по транспортной развязке Трудовое – Урожайное для асфальтирования участка будет меняться дважды. После того, как дорожники закончат укладку левой стороны дороги по ходу пикетажа, будет временно закрыта ее правая часть, по которой транспорт едет в город.

Сроки проведения работ на каждом из участков зависят от погодных условий. Планируется, что укладка асфальтобетона на левой части развязки по ходу пикетажа будет завершена в течение 7-10 дней. Дата изменения движения для работ на втором участке будет обнародована дополнительно.