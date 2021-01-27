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На въезде в Симферополь со стороны Феодосии планируют отменить реверсивное движение
Фото: ВК

На въезде в Симферополь со стороны Феодосии планируют отменить реверсивное движение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:01 27.01.2021

Не прижилось реверсивное движение в Симферополе, не прижилось. И пробки не победили, и ДТП меньше не стало, а нарушений – как раз стало больше. Как сообщает Крым24, реверсивную схему движения транспорта на въезде в Симферополь со стороны Феодосии планируют отменить из-за большого количества ДТП и жалоб местных жителей.

В течение недели будет подготовлен проект движения транспорта на этом участке дороги в Симферополе. После его обсудят с местными жителями, только потом он будет утвержден, – рассказали в минтрансе РК.

Напомним, первый в Крыму участок дороги с реверсивным движением создали в середине августа 2019 года: от перекрестка с улицей Глинки до улицы Арекет в Симферополе.

На въезде в Симферополь со стороны Феодосии планируют отменить реверсивное движение

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