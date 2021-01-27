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На въезде в Симферополь со стороны Николаевки разбирают мост-путепровод

На въезде в Симферополь со стороны Николаевки разбирают мост-путепровод

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:50 27.01.2021

Служба автомобильных дорог Республики Крым сообщает о том, что в районе пересечения автомобильной дороги «Симферополь — Николаевка» и объездной дороги Симферополя дорожники приступили к к демонтажу недостроенного моста-путепровода.

Существующий недостроенный путепровод будет полностью разобран как не соответствующий нормативным требованиям Российской Федерации. Проектной документацией предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях кольцевого типа, которая является заключительным этапом строительства обхода г. Симферополь и предназначена для беспрепятственного движения автотранспорта с заданными скоростями и нагрузками. Для обеспечения съезда автотранспорта с автомобильной дороги «Симферополь — Николаевка» предусмотрено строительство четырех съездов в одном уровне, — говорится в сообщении.

Стоимость строительства в соответствии с контрактом 719 085 070 рублей. Срок завершения работ — декабрь 2022 года.

На въезде в Симферополь со стороны Николаевки разбирают мост-путепровод

На въезде в Симферополь со стороны Николаевки разбирают мост-путепровод

На въезде в Симферополь со стороны Николаевки разбирают мост-путепровод

Фото: ГУП РК «Служба автомобильных дорог Крыма».

На въезде в Симферополь со стороны Николаевки разбирают мост-путепровод

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