На въезде в Ялту со стороны Алушты идёт капремонта моста

Председатель Совета министров Республики Крым в ходе рабочей поездки осмотрел, как идёт капитальный ремонт моста на въезде в Ялту со стороны Алушты. По словам Юрия Гоцанюка работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком, а на время ремонта на участке организовано реверсивное движение.
К концу мая планируется завершить основные работы на правой стороне мостового сооружения и открыть движение по всей ширине проезжей части. Это заметно повысит пропускную способность участка к началу летнего сезона, — заявил Гоцанюк.
Он также отметил, что в ближайшие недели подрядчикам предстоит перевести основные процессы под мост, чтобы снизить неудобства для водителей в пиковый туристический период. Как уточнили в ходе осмотра, сейчас продолжаются работы по возведению подпорных стен, расширению дороги и переносу инженерных коммуникаций.
После восстановления движения на всей ширине проезжей части специалисты планируют спуститься под сооружение и продолжить прокладку новых сетей электро-, газо- и водоснабжения методом прокола.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
С тегами: инфраструктура Крыма
