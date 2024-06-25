На виду: честность риелтора можно будет проверить через реестр

Сейчас среди риелторов встречается много мошенников, риелторской деятельностью может заняться кто угодно — необязательно быть предпринимателем и подтверждать свою квалификацию, подчеркивает депутат.

Одно из основных нововведений, которое предусматривается концепцией закона — учреждение реестра риелторов: сайта в интернете, где будут сведения о всех компаниях и ИП, имеющих право на осуществление этой деятельности, а также о недобросовестных участниках рынка. Также предполагается дать определение риелторской деятельности, дать полномочия правительству определить, какое министерство должно курировать эту сферу, описать функции органов власти по контролю за риелторами, указать, что должен содержать договор на оказание риелторских услуг, предусмотреть ответственность риелторов и т. п. Предполагается ввести запрет заниматься риелторской деятельностью при наличии судимости по определенным статьям, ввести страхование ответственности риелторов, добавляет Разворотнева.

В законе будет предусмотрена ответственность риелтора за ущерб клиенту

Сделки с недвижимым имуществом достаточно сложные, каждый объект имеет свою историю владения, а каждый покупатель имеет собственную финансовую ситуацию для покупки, отмечает президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова. Эти детали выясняют и согласовывают лица, оказывающие услуги на рынке недвижимости. Их можно называть по-разному: риелторы, брокеры, маклеры, специалисты по продажам. Цена ошибки или некачественной услуги для гражданина-потребителя может быть очень велика. Поэтому, считает она, необходим возврат госрегулирования риелторской деятельности.

Риелторские услуги требуют обеспечения профессионализма и ответственности компаний и специалистов, установления образовательных и профессиональных цензов. У потребителя будет доступ к единому информационному порталу, в котором будут содержаться сведения о лицах, оказывающих услуги, положительные и отрицательные отзывы об их работе, сведения о профподготовке специалистов. Регулирование определит способ, которым будет обеспечиваться гражданско-правовая ответственность риелторов в случае причинения потребителю имущественного ущерба — выплаты из компенсационного фонда или страхование ответственности.

Дискуссионными вопросами, по словам Зыряновой, пока остаются, к примеру, подходы к возможному регулированию — с непосредственным участием органов власти, или же это будет обязательное саморегулирование с опосредованным участием государства в форме контроля за объединениями саморегулируемых организаций. Будет ли это включение в реестр бессрочным — или на определенный период.

Ввод какого-либо рода сертификации не решит проблему с мошенничествами в сфере недвижимости, отметил на форуме «Движение» управляющий директор направления «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. Решить проблему, по его мнению, можно, делая неправильное поведение невыгодным, давая покупателям ориентир — кто добросовестный риелтор, а кто нет. И тем самым увеличивая трафик, количество сделок и заработок честных специалистов.

Лицензирование или сертификация должны вестись отдельно для каждой сферы рынка недвижимости, считает основатель сервиса Opencity Евгений Дружинин. Рынки вторички, новостроек, аренды, коммерческих помещений сильно отличаются и требуют от специалистов разных знаний.

Регулирование рынка недвижимости в России уже идет, даже еще не имея закона, который все ждут, считает руководитель проекта «Недвижимость» Фонда развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ольга Власова. Есть профессиональный стандарт о риелторской деятельности, есть система независимой оценки квалификации при ТПП. Риелтор, который прошел оценку квалификации, включается в закрытый реестр и может подтвердить свой профессионализм клиенту.

Существующая сейчас система саморегулирования является добровольной, что значительно снижает ее эффективность, добавляет Зырянова. Кроме того, она охватывает далеко не всех, работающих на этом рынке.

источник: «Российская газета»