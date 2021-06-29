На воде: в Севастополе инспекторы ГИМС МЧС России оказали помощь каякерам

Пять человек спасены на воде силами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

27 июня экипаж под руководством старшего государственного инспектора Игоря Ляшука производил патрулирование акватории региона. Следуя по маршруту, в районе мыса Айя специалисты обнаружили группу каякеров. Те просили о помощи: сильные волны захлёстывали и подтапливали плавсредства, делая передвижение невозможным. Сотрудники ГИМС оперативно приступили к спасению: приняли людей на борт патрульного катера МЧС России, после чего транспортировали на берег. Благодаря своевременному реагированию инспекторов, никто из пятерых каякеров не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.