На воскресенье и понедельник в Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 19-20 сентября.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 19 сентября, в течение суток 20 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.
При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, — говорится в сообщении.
Отмечается, что также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
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МЧС Республики Крым обращает внимание граждан:
— следует ограничить выход в горно-лесную местность;
— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления;
— особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам «101» и «112».
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