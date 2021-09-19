На воскресенье и понедельник в Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 19-20 сентября.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 19 сентября, в течение суток 20 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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МЧС Республики Крым обращает внимание граждан:

— следует ограничить выход в горно-лесную местность;

— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления;

— особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам «101» и «112».