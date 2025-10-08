На восстановление лесов в Крыму направят более 180 млн рублей

С 2020 года в Крыму ведутся работы по созданию полезащитных лесных полос. Такие полосы уже есть в Первомайском районе на площади 300 гектаров, Сакском и Ленинском – по 75 га, Нижнегорском – 58 га. В 2025 году началась плановая реконструкция лесных полос в Советском, Сакском, Белогорском районах, – сообщил Глава республики.

Особое внимание также уделяется вопросу формирования запаса семян для лесовосстановления. Как рассказал Сергей Аксёнов, всего в Крыму насчитывается 13 лесных питомников и 4 теплицы общей площадью более 80 га.

В рамках федерального проекта запланировано создание новых объектов лесного семеноводства, а также усовершенствование существующих лесных питомников. Кроме того, в 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс в Белогорском лесном хозяйстве и начаты работы по благоустройству нового питомника в Бахчисарайском лесном хозяйстве, – поделился Глава республики.

Еще один важный аспект федерального проекта – противодействие лесным пожарам. Сергей Аксёнов проинформировал, что для предупреждения возгораний и оперативной ликвидации пожаров приобретено лесопожарное оборудование и лесопожарная техника: автоцистерны и малые лесопатрульные модули, лесопатрульные автомобили и квадроциклы, трактора, бульдозеры, почвообрабатывающие устройства и тралы.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что восстановление лесных насаждений, погибших от пожаров, – приоритетная задача для Министерства экологии и природных ресурсов РК и значимая часть работы по улучшению экологической обстановки, развитию и поддержанию природного потенциала республики.

В дополнение Глава Крыма напомнил о важности соблюдения гражданами правил безопасности и следования рекомендациям МЧС во время отдыха на природе.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым