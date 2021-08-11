На востоке Крыма инвестор собрал более 7 тысяч тонн урожая зерновых, бобовых, масличных культур

В Ленинском районе Крыма инвестор (ООО «Фермерское хозяйство «Антоненко») выращивает зерновые, бобовые, масличные и эфиромасличные культуры. В благоприятные годы аграрии высаживают подсолнечник.

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития республики Крым (КРРК), все началось с небольшого участка площадью 35 га, который приобрела семья фермеров в 1993 году в Ленинском районе. Через несколько лет площади удалось расширить, а вместе с тем и разнообразить выращиваемую продукцию. Сегодня это полноценное предприятие, которое приносит прибыль владельцу, а потребитель получает качественный продукт, выращенный в солнечном Крыму.

В этом году удалось собрать урожай — озимый ячмень 3,8 тысяч тонн, яровой ячмень — 363 тонны, горох — 268 тонн. Кроме того, в стадии завершения уборка пшеницы. Уже собрано 2,6 тысяч тонн, в планах — еще 950 га, — сообщила директор ООО «Фермерское хозяйство «Антоненко» Инна Стоянова.

Также аграрии выращивают масличную культуру — лён. Несмотря на то, что в Крыму уборка культуры находится в активной стадии, инвестор отмечает, что лён на его полях еще не созрел.

Сейчас на предприятии выращенную продукцию отгружают на материк. В основном, покупатели культур — российские компании, большинство — из Краснодарского края и Ростовской области.

Планируемый объем инвестиций в проект составляет 74 млн рублей.