На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей

14 ноября в период с 9:00 до 18:00 на территории села Черноземного будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка. В связи с этим дорожно-патрульная служба ограничит движение автотранспорта, возможно временное перекрытие движения по улицам в селе, запланирована учебная эвакуация населения, — написал Харламов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе тренировки будет оценена способность оперативных служб эффективно реагировать на потенциальную террористическую угрозу.

Власти просят местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.

Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.

