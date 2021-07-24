На востоке Крыма пиротехники МЧС обезвредили пять авиабомб времен Второй мировой

В конце недели в поселках Багерово и Юркино Ленинского района (на востоке Крыма) пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК были обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были идентифицированы пять взрывоопасных предметов: АО-2,5 – 4 ед. и АО-20 – 1ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 9 человек личного состава, 4 единицы техники.

МЧС напоминает, крайне важно строго соблюдать правила действий при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные:

— при производстве земляных или других работ немедленно остановиться или прекратить выполняемую работу;

— быстро и осторожно отойти от предмета на безопасное расстояние;

— предупредить окружающих об опасной находке;

— оградить или другим способом исключить случайный доступ в опасную зону посторонних людей до прибытия официальных лиц;

— немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону «102») и в МЧС России (по телефонам «101» или «112»);

— по возможности дождаться прибытия официальных лиц и указать им местонахождения взрывоопасного предмета.

Запрещается:

— трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места;

— брать взрывоопасные предметы в руки, наносить по ним удары, предпринимать попытки к их разбору;

— переносить или перекатывать их с места на место;

— предпринимать попытки обезвредить или извлечь их из земли;

— обрывать или тянуть отходящие от них проволоку или провода.

Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий.